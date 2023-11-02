Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 ноября, 13:45

Город

Детеныш панды Диндин из Московского зоопарка начала слышать и видеть

Детеныш панды Диндин из Московского зоопарка начала слышать и видеть

"Время новых": лакомства для животных Doggybrunch

Московский зоопарк показал, как проходит завтрак у панды

Автоинспекторы поймали сбежавшую лошадь на Новорижском шоссе

В центре столицы спасли кота, просидевшего в запертой машине 4 дня

"Мой район. Навигатор": в Московском зоопарке рассказали о рептилиях

Спасенному на Охотном Ряду коту нашли нового хозяина

Спасенного в центре Москвы кота забрал сотрудник прокуратуры

В центре Москвы спасли кота, просидевшего в запертой машине 4 дня

Столичные полицейские рассказали, куда увезли кота, просидевшего в машине 4 дня

Детеныш панды из Московского зоопарка начала слышать и видеть. Об этом рассказала директор зоопарка Светлана Акулова.

По словам сотрудников, маленькая панда много лаяла. Это может означать, что она начала видеть окружающие предметы и слышать звуки нового для нее мира.

Самка появилась на свет в конце августа у пары Жуи и Диндин, живущих в Московском зоопарке. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
животныегородвидеоЕлизавета ЯкушеваИван Евдокимов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика