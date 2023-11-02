Детеныш панды Диндин из Московского зоопарка начала слышать и видеть

Детеныш панды из Московского зоопарка начала слышать и видеть. Об этом рассказала директор зоопарка Светлана Акулова.

По словам сотрудников, маленькая панда много лаяла. Это может означать, что она начала видеть окружающие предметы и слышать звуки нового для нее мира.

Самка появилась на свет в конце августа у пары Жуи и Диндин, живущих в Московском зоопарке. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.