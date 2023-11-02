В центре столицы спасли кота, просидевшего в запертой машине 4 дня

В центре Москвы спасли кота, просидевшего в запертой машине четыре дня без еды и воды. По данным СМИ, хозяин кота был задержан правоохранителями за неадекватное поведение.

Животное заметили прохожие, вызвали на место спасателей, но открывать машину без согласия владельца сначала не стали. Позже на место прибыли полицейские. В итоге автомобиль вскрыли с помощью проволоки, чтобы не разбивать окно, и вызволили кота.

Активисты предложили стражам порядка свою переноску и помощь в реабилитации кота, но по закону тот должен оставаться у полицейских. По словам юристов, у прежнего хозяина есть шесть месяцев, чтобы предъявить права на питомца.

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