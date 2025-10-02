Новости регионов: обезьяна напала на сотрудника магазина в Красноярске

Обезьяна напала на сотрудника магазина бытовой техники в Красноярске. Животное бегало по торговым рядам, запрыгнуло на полку и на продавца, оставив на нем несколько царапин. Обезьяну забрали владельцы.

Во Владивостоке корабли Тихоокеанского флота вышли в дальний поход. Экипажи планируют заходы в иностранные порты и проведение учений в акватории Азиатско-Тихоокеанского региона.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.