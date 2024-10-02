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Новости

02 октября, 23:15

Происшествия

Новости регионов: подозреваемый в краже кенгуру задержан во Владимирской области

Новости регионов: подозреваемый в краже кенгуру задержан во Владимирской области

Подозреваемый в краже кенгуру из зоопарков задержан

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Подозреваемый в краже кенгуру из зоопарков задержан во Владимирской области, сообщают СМИ. При нем было два кенгуренка, один из похищенных кенгуру погиб. Местонахождение третьего кенгуру выясняется. Ранее полиция Ярославской области возбудила уголовное дело в связи с похищением кенгурят.

За фиктивную регистрацию иностранцев планируют штрафовать. Соответствующий законопроект внесли в Госдуму. Максимальная сумма, которую придется заплатить за подделку документа, – 10 миллионов рублей.

В Московской области задержали двух подозреваемых в незаконном обороте наркотиков. По предварительным данным, они организовали нарколабораторию в арендованном частном доме рядом с Подольском. Там нашли более двух килограммов запрещенных веществ.

Подробности об этих и других актуальных темах – в эфире телеканала Москва 24.

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