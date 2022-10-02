В московском метро нашли ящериц-эублефларов

В Московском метрополитене обнаружили ящериц-эублефларов. Террариум стоял прямо возле турникетов. Внутри прозрачного контейнера была теплая подстилка, а сам он закрыт герметичной крышкой.

Контролер отнесла находку к себе, а вскоре за ними пришла школьница, потерявшая своих питомцев. Она очень обрадовалась, что ящериц нашли, и забрала их домой. Но сначала, конечно, состоялась целая фотосессия. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.