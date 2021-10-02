В Сеть попало забавное видео с зайцем и коршуном

В Сети показали необычное видео с птицей и зайцем. Беркут во время охоты заметил на поле зайца, после чего спикировал за добычей.

Однако ушастый просто перепрыгнул птицу. Этот фокус спас ему жизнь. Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.