Московский зоопарк сократил время работы на час

Московский зоопарк теперь работает на час меньше. Сотрудники объясняют это сокращением светового дня, а также просят не обижаться на своих подопечных, если кто-то из них не захочет показываться на глаза посетителям.

Зайти в гости к обитателям зоопарка теперь можно с 09:00 до 20:00. Вход на территорию будет открыт до 19:00. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.