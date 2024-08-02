Комитет ветеринарии Москвы подал иск в суд по поводу коз в Южном Бутове

Комитет ветеринарии Москвы подал иск в Зюзинский суд по поводу коз в Южном Бутове, потому что хозяин животных проблему игнорировал. Дело в том, что стадо коз регулярно появляется в районе и портит инфраструктуру района: они наводят беспорядок на помойках, а также скачут по машинам.

Постоянно растущее стад коз хотят выселить за пределы района из-за постоянных жалоб местных жителей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.