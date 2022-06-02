Два медведя подрались на глазах у тракториста. Видео с эпичным противостоянием завирусилось в Сети.

Мужчина ехал по своим делам, как вдруг прямо перед трактором появились два огромных зверя. Они не обратили внимание на человека и продолжили бой. Спустя какое-то время драка прекратилась и животные разбежались. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.