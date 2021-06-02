В Московском зоопарке у северных оленей появилось пополнение

У северных оленей в Московском зоопарке появились малыши. Потомство получили в центре воспроизводства под Волоколамском от двух важенок – так называют самок оленей.

Дети родились с разницей в несколько дней. Старший мальчик ярко-рыжего окраса, а девочка родилась со светло-серой шерстью. Данный вид занесен в Международную Красную книгу. В дикой природе насчитывается всего пять тысяч таких особей.

Сотрудники зоопарка говорят, что малыши быстро растут, скоро совсем окрепнут и будут бегать по вольеру со взрослыми сородичами.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.