Москвичей пригласили познакомиться с постояльцами приютов для бездомных животных

Найти нового питомца можно бесплатно в одном из 13 московских приютов, где проживают тысячи кошек и собак, которые ждут своих владельцев. В прошлом году горожане забрали домой свыше 600 кошек и почти 2,5 тысячи собак.

В приютах о животных заботятся ветеринары: питомцы получают лечение, питание и дрессировку. Также специалисты проводят вакцинацию, стерилизацию, обработку от паразитов и другие процедуры.

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