Сурок из Тульского экзотариума предсказал ранний приход весны

2 февраля в мире отмечают День сурка. Считается, что поведение зверька в этот день может рассказать, как скоро придет весна. Так, сурок Сергей из Тульского экзотариума был бодр, весел и даже поел с аппетитом. Это позволяет предположить, что весна наступит рано.

В то же время поведение ежихи Карри из екатеринбургского зоопарка свидетельствует о том, что потепление наступит не раньше, чем через шесть недель. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.