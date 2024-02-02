Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 февраля, 16:45

Общество

Сурок из Тульского экзотариума предсказал ранний приход весны

Сурок из Тульского экзотариума предсказал ранний приход весны

Белый кролик убежал от хозяйки в поезде на БКЛ

Акция по чипированию питомцев в Москве продлится до 31 марта

"Мой район. Новости": акция по чипированию питомцев в Москве продлится до 31 марта

Кот слез с дерева без помощи спасателей в Выхине

Москвичи подготовили самодельные кормушки для птиц

День зебры отметили в Московском зоопарке

Жители Кузьминок сняли на видео белок у своего дома

Три варианта карт "Тройка" с изображением панды Катюши выпустили в Москве

Проживший 8 лет в московской библиотеке кот Маркиз переедет домой к заведующей учреждением

2 февраля в мире отмечают День сурка. Считается, что поведение зверька в этот день может рассказать, как скоро придет весна. Так, сурок Сергей из Тульского экзотариума был бодр, весел и даже поел с аппетитом. Это позволяет предположить, что весна наступит рано.

В то же время поведение ежихи Карри из екатеринбургского зоопарка свидетельствует о том, что потепление наступит не раньше, чем через шесть недель. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
животныеобществопогодавидеоРоман КарловКсения Чепенко
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика