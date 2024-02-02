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02 февраля, 07:45

Технологии

Акция по чипированию питомцев в Москве продлится до 31 марта

Акция по чипированию питомцев в Москве продлится до 31 марта

"Мой район. Новости": акция по чипированию питомцев в Москве продлится до 31 марта

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Акция по чипированию домашних животных стартовала в Москве 1 февраля, а завершится 31 марта. В 26 государственных городских ветклиниках все желающие могут установить своему питомцу чип по сниженной цене – 879 рублей.

Такая операция безопасна для животного и занимает несколько минут. С помощью чипа питомца будет легче найти в случае потери, еще он будет готов к путешествиям.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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