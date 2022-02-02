Сурки из Московского зоопарка проспали свой официальный праздник – День сурка. Специалисты говорят, что они проснутся не раньше начала марта.

Однако есть предсказание на весну от сурка по кличке Фил из Пенсильвании. Он пообещал еще шесть недель зимы. Согласно традиции, если 2 февраля сурок, выходя из норки, видит свою тень, пугается и прячется обратно, то впереди еще полтора месяца холода. Именно это и произошло на церемонии в Пенсильвании.

Впрочем, как показали исследования, доверять предсказаниям Фила особо не стоит, так как за последние 10 лет они сбывались лишь в 40% случаев. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.