В США умер предсказывающий весну сурок

2 февраля в США и Канаде празднуется ежегодный День сурка. Обычно по поведению грызуна судят, какой будет весна.

В этом году в Америке традиционный праздник отменили. Грызун не дожил до своего триумфа. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.