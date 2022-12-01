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Еноту из Херсона предложили работу в государственных структурах

Еноту из Херсона предложили работу в государственных структурах

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Еноту из Херсона предложили работу в государственных структурах. На пресс-конференции руководитель региона Владимир Сальдо пообещал принять зверька в штат, выделить ему материальное и финансовое пособие. Должностная обязанность у енота будет одна – вселять в окружающих оптимизм.

Енот из Херсонского контактного зоопарка, который поселился на левом берегу Днепра с российскими десантниками, за короткое время стал настоящим символом оптимизма. О зверьке много писали, его стали рисовать, делать мемы. А бойцы ВДВ даже создали для него телеграм-канал.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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