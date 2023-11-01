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01 ноября, 21:45

Общество

Спасенному на Охотном Ряду коту нашли нового хозяина

Спасенному на Охотном Ряду коту нашли нового хозяина

Спасенного в центре Москвы кота забрал сотрудник прокуратуры

В центре Москвы спасли кота, просидевшего в запертой машине 4 дня

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Кота, который четыре дня провел в запертой машине, забрала к себе семья работника прокуратуры. Об этом сообщается в телеграм-канале столичной прокуратуры.

Кот просидел четыре дня в закрытой машине без еды и воды. Инцидент произошел на улице Охотный Ряд. Автовладельца задержали за неадекватное поведение и увезли с места парковки.

Кота в машине заметили прохожие, которые затем вызвали на место спасателей и полицию. В итоге автомобиль вскрыли, а кота отправили в ветеринарную клинику.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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