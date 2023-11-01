01 ноября, 18:30Общество
Спасенного в центре Москвы кота забрал сотрудник прокуратуры
Кота, который четыре дня провел в запертой машине, забрала к себе семья работника прокуратуры. Об этом сообщается в телеграм-канале столичной прокуратуры.
Кот просидел четыре дня в закрытой машине без еды и воды. Инцидент произошел на Охотном Ряду. Автовладельца задержали за неадекватное поведение и увезли с места парковки.
Кота в машине заметили прохожие, которые затем вызвали на место спасателей и полицию. В итоге автомобиль вскрыли, а кота отправили в ветеринарную клинику.
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