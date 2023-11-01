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Новости

01 ноября, 16:30

Город

В центре Москвы спасли кота, просидевшего в запертой машине 4 дня

В центре Москвы спасли кота, просидевшего в запертой машине 4 дня

Столичные полицейские рассказали, куда увезли кота, просидевшего в машине 4 дня

В центре столицы спасли кота, просидевшего в запертой машине 4 дня

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В центре Москвы спасли запертого в машине кота. Он просидел в иномарке на Охотном Ряду четыре дня, после того как владельца задержали и увезли с места за неадекватное поведение.

Животное заметили прохожие, вызвали на место спасателей, но открывать машину без согласия владельца сначала не стали. Позже на место прибыли полицейские. В итоге автомобиль вскрыли с помощью проволоки, чтобы не разбивать окно, и вызволили кота. Его отправили в ветеринарную клинику.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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