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01 ноября, 17:30

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В центре Москвы спасли кота, запертого в иномарке

В центре Москвы спасли кота, запертого в иномарке

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В центре Москвы спасли запертого в машине кота. Он просидел в иномарке на Охотном Ряду четыре дня, после того как владельца задержали и увезли с места за неадекватное поведение.

Животного заметили прохожие, вызвали на место спасателей, но открывать машину без согласия владельца сначала не стали. Позже на место прибыли полицейские. В итоге автомобиль вскрыли с помощью проволоки, чтобы не разбивать окно, и вызволили кота. Его отправили в ветеринарную клинику.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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