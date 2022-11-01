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Общество

Очевидцы показали кадры радующейся панды в КНР

Очевидцы показали кадры радующейся панды в КНР

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Очевидцы поделились кадрами китайской панды Умэ, которая увидела первый снег в этом году. Это стало поводом для ее катания по земле.

Ранее жители столицы обнаружили захмелевших пернатых. Орнитологи порекомендовали организовать им вытрезвитель в домашних условиях. По мнению научного сотрудника "Союза охраны птиц России" Елены Черновой, многие пернатые после забродивших ягод ведут себя достаточно неадекватно.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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