Медведю Диксону переделают вольер. Здесь усовершенствуют пандус и будут использовать разные виды покрытия. Это поможет в реабилитации.

Заставят медведя и больше двигаться: в течение дня постоянно придется ложиться и садиться. А накануне ему поменяли рацион – убрали кашу и добавили больше рыбы. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.