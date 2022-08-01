Панды Жуи и Диндин отпраздновали день рождения в Московском зоопарке

В Московском зоопарке отметили день рождения знаменитые панды Жуи и Диндин. Для них подготовили самые разные подарки. Так, Жуи исполнилось 6 лет, а Диндин – 5.

В программе праздника были традиционные китайские танцы, шоу барабанов. Кроме того, именинники получили торт из стеблей бамбука, который был украшен кусочками фруктов и овощей.

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