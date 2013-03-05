Как снять стресс в домашних условиях?

Агрессия, злость и вспыльчивость - первые признаки нервного переутомления. Чтобы их снять, не обязательно прибегать к лекарственным средствам. Можно воспользоваться несколькими простыми советами. Во-первых, ешьте фрукты, насыщенные витамином С, они убивают гормон стресса и делают вас счастливее. Также помогают снять раздражительность молочные продукты, зеленые овощи и картофель. Во-вторых, останьтесь на некоторое время в абсолютном одиночестве. В-третьих, для расслабления применяйте технику правильного дыхания.