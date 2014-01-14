Зимнее время в России вернут после проведения Олимпиады-2014

Депутаты Госдумы намерены вернуть россиянам зимнее время. Законопроект о возобновлении перевода часов внесут на рассмотрение 20 января.

Переход на специальный сезонный режим отменили в 2011 году. В комитете Госдумы по охране здоровья пояснили, что документ является аналогом постановления правительства.

Вопрос о переводе стрелок мог решиться еще раньше, однако парламентарии отложили его из-за графиков трансляций Олимпийских игр в Сочи и жестких рекламных контрактов.