Участок Замоскворецкой линии метро закрыли на полгода

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Новости

14 января 2014, 12:17

Зимнее время в России вернут после проведения Олимпиады-2014

Зимнее время в России вернут после проведения Олимпиады-2014

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Депутаты Госдумы намерены вернуть россиянам зимнее время. Законопроект о возобновлении перевода часов внесут на рассмотрение 20 января.

Переход на специальный сезонный режим отменили в 2011 году. В комитете Госдумы по охране здоровья пояснили, что документ является аналогом постановления правительства.

Вопрос о переводе стрелок мог решиться еще раньше, однако парламентарии отложили его из-за графиков трансляций Олимпийских игр в Сочи и жестких рекламных контрактов.
законопроекты Илья Федоровцев новости зимнее время
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