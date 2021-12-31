Телезрителям рассказали о главных событиях, произошедших в мире

В американском штате Колорадо из-за лесных пожаров эвакуируют десятки тысяч людей. Огонь стремительно распространяется из-за ураганного ветра. Скорость порывов достигает 44 метров в секунду. Метеорологи рекомендовали местным жителям собрать вещи, упаковать важные документы и лекарства, ведь в любой момент им придется покинуть свой дом. К ликвидации огня привлекли Нацгвардию. В округе Боулдер действует режим чрезвычайной ситуации.

В Лондоне королевский гвардеец сбил ребенка. Инцидент попал на видео. За сутки набрал почти 3,5 миллиона просмотров. В кадре – два гвардейца маршируют возле Тауэра. В какой-то момент перед ними появляется мальчик, и его сбивают с ног. За мгновение до столкновения один из военных кричит: "Уступите дорогу". Но ребенок не успевает увернуться. Сообщается, что потом гвардеец все же вернулся и убедился, что с мальчиком все в порядке. Однако в кадр это не попало, на видео патрульные невозмутимо идут дальше.

Футболистам сборной Китая запретили делать татуировки. А уже имеющиеся рисунки рекомендовали свести. Отличилось государственное управление спорта: чиновники объяснили этот запрет тем, что игроки сборной должны подавать пример обществу. Добавлю, в Китае уже несколько лет идет борьба с татуировками. В частности, журналисты стали реже показывать в эфире людей с тату. Также СМИ стараются чтобы в кадр не попали мужчины с длинными волосами, собранными в хвост.

Скандальное платье помощницы экс-замминистра Украины продали на аукционе. Наряд, который спровоцировал резонанс в соцсетях, ушел за тысячу долларов. Деньги отдадут на благотворительность.

Кристина Тишкун рассказала, что решила избавиться от платья после того как ее атаковали хейтеры. Девушка появилась в эффектном образе на встрече в мэрии Львова. Многих удивило сочетание глубокого декольте и крестика на груди. На фоне скандала начальник Тишкун – замминистр образования и науки – подал заявление об увольнении. Впрочем, связана ли отставка с роковым платьем - неизвестно.

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