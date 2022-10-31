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Очевидцы сообщили о взрыве на крупнейшей гидроэлектростанции Украины

Очевидцы сообщили о взрыве на крупнейшей гидроэлектростанции Украины

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На Украине вновь объявили воздушную тревогу, а также начались экстренные отключения электричества. Как сообщили очевидцы, прогремел взрыв на ДнепроГЭС – крупнейшей гидроэлектростанции страны. В Сети уже опубликовали видео с черными клубами дыма.

Также появляются ролики с пожаром на Новоднестровской ГЭС в Черновицкой области, которая находится неподалеку от границы с Молдавией. Сообщается и об ударах по Кременчугской ГЭС.

Кроме того, в СМИ заявили, что в Павлограде раздались взрывы. В этом городе находится стратегически значимый железнодорожный узел, который используется для снабжения группировки ВСУ в ДНР и ЛНР.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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