Очевидцы сообщили о взрыве на крупнейшей гидроэлектростанции Украины

На Украине вновь объявили воздушную тревогу, а также начались экстренные отключения электричества. Как сообщили очевидцы, прогремел взрыв на ДнепроГЭС – крупнейшей гидроэлектростанции страны. В Сети уже опубликовали видео с черными клубами дыма.

Также появляются ролики с пожаром на Новоднестровской ГЭС в Черновицкой области, которая находится неподалеку от границы с Молдавией. Сообщается и об ударах по Кременчугской ГЭС.

Кроме того, в СМИ заявили, что в Павлограде раздались взрывы. В этом городе находится стратегически значимый железнодорожный узел, который используется для снабжения группировки ВСУ в ДНР и ЛНР.

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