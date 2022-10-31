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Жители латвийского Даугавпилса попрощались с мемориалом советским солдатам

Жители латвийского Даугавпилса попрощались с мемориалом советским солдатам

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Жители латвийского Даугавпилса попрощались с мемориалом советским солдатам. Цветы и свечи непрерывно несут к памятнику, который власти признали вредным и прославляющим советский режим. Вечером 31 октября доступ к нему закроют, а затем власти Латвии приступят к демонтажу.

Битва за монумент шла с весны 2022 года. В числе защитников памятника был и мэр Даугавпилса. Накануне он снова заявил, что будет бороться с законом по демонтажу мемориалов и обещал сохранить часть советского монумента в сквере Славы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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