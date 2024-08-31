Новости мира: Трамп выступил на предвыборном митинге в Пенсильвании

Дональд Трамп выступил на предвыборном митинге в Пенсильвании. В своей речи политик дал понять, что намерен выстраивать отношения с Москвой. Кроме того, кандидат в президенты от республиканцев снова пообещал, что в случае своей победы на выборах он "положит конец всем войнам за рубежом".

В индийском штате Гуджарат крокодилы оккупировали жилые кварталы. За неделю там выпала годовая норма осадков, что привело к наводнениям. По меньшей мере 28 человек погибли, есть пропавшие без вести.

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