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31 августа, 16:30

В мире

Новости мира: Трамп выступил на предвыборном митинге в Пенсильвании

Новости мира: Трамп выступил на предвыборном митинге в Пенсильвании

Дональд Трамп выступил на предвыборном митинге в Пенсильвании

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Дональд Трамп выступил на предвыборном митинге в Пенсильвании. В своей речи политик дал понять, что намерен выстраивать отношения с Москвой. Кроме того, кандидат в президенты от республиканцев снова пообещал, что в случае своей победы на выборах он "положит конец всем войнам за рубежом".

В индийском штате Гуджарат крокодилы оккупировали жилые кварталы. За неделю там выпала годовая норма осадков, что привело к наводнениям. По меньшей мере 28 человек погибли, есть пропавшие без вести.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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