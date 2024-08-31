Дональд Трамп выступил на предвыборном митинге в Пенсильвании. В своей речи политик ясно дал понять, что намерен выстраивать отношения с Москвой. По его словам, ладить с Россией – это хорошо, а не плохо. Кроме того, кандидат в президенты от республиканцев снова пообещал в случае своей победы на выборах "положить конец всем войнам за рубежом".

Стихийное бедствие в Судане. 60 человек погибли, сотни пропали без вести после обрушения платины Арбат. Проливные ливни привели к тому, что водохранилище оказалась переполнено. 20 деревень разрушены полностью. Пострадали около 300 тысяч человек. Более 100 тысяч покинули свои дома. Потеряны почти 10 тысяч животных. Кроме того, платина была основным источником пресной воды.

В индийском штате Гуджарат крокодилы оккупировали жилые кварталы. Помогло им в этом наводнение. За неделю там выпала годовая норма осадков. Эвакуировано 18 тысяч человек. По меньшей мере 28 погибли, есть пропавшие без вести. Нарушено транспортное сообщение, закрыты школы.

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