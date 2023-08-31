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31 августа, 09:00

В мире

Принц Гарри в годовщину гибели матери признался в психологических травмах

Принц Гарри в годовщину гибели матери признался в психологических травмах

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Принц Гарри в годовщину гибели принцессы Дианы признался в психологических травмах. В Сети вышел его новый многосерийный биографический проект, где он рассказывает, что не получил поддержки от окружения после возвращения со службы в Афганистане. По словам Гарри, он в определенный момент пытался самостоятельно осознать, что с ним происходит, лежа в позе эмбриона на полу.

Кроме того, дала знать о себе и травма, полученная в результате гибели его матери – принцессы Дианы. По словам Гарри, никто из семьи не обсуждал с ним этого.

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