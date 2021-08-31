В Китае несовершеннолетним запретили играть в видеоигры больше трех часов в неделю

По рекомендации врачей китайские власти запретили детям играть в видеоигры больше трех часов в неделю. Игровые платформы теперь будут в обязательном порядке проверять при регистрации подлинность имени игрока и номера его телефона, чтобы установить возраст.

Таким образом, несовершеннолетние китайцы смогут играть только по пятницам, субботам и воскресеньям с 20:00 до 21:00.

Власти винят зависимость от видеоигр в близорукости и низкой успеваемости подростков. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.