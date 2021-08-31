В Бразилии банда захватила целый город

В Бразилии банда из 50 человек захватила целый город. Преступники окружили полицейский участок живым щитом из заложников, после чего ограбили три банка и попытались скрыться на автомобилях, привязав пленников к капотам и крышам, чтобы полицейские не могли открыть огонь.

Вскоре стражи порядка объявили о возврате контроля над центром города. Сообщается об уничтожении одного подозреваемого, двое задержаны. Также погибли двое мирных жителей, трое ранены. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.