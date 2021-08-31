Польские оппозиционеры пытались сломать забор на границе с Белоруссией

Польские пограничники задержали 13 человек, которые пытались разрушить забор, возведенный на границе с Белоруссией. По данным местных СМИ, среди задержанных – активист фонда "Открытый диалог". Он уже призывал к акциям против строительства ограждения.

Польские власти решили отгородиться от соседей забором после того, как поток беженцев со стороны Белоруссии резко увеличился. Такие же меры сейчас предпринимает и Литва. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.