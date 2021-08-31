США объявили о завершении миссии в Афганистане

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США завершили вывод своих военных из Кабула. Минобороны показало кадры, на которых видно, как генерал-лейтенант Крис Донахью последним поднимается на борт самолета, а госсекретарь Блинкен заявил, что операция по эвакуации людей из Кабула была одной из самых сложных в истории страны и завершилась успешно. Такое мнение разделяют далеко не все.
Около 90 отставных генералов назвали случившееся позорным бегством и потребовали отставки руководителей Пентагона, а экс-президент Трамп и вовсе назвал членов нынешней администрации США идиотами. По словам бывшего главы государства, поспешное отступление серьезно подорвало авторитет страны.
Представители запрещенной в России террористической группировки "Талибан" заявили об установлении полной независимости Афганистана и поздравили народ с выходом из-под американского контроля. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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