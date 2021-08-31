Число жертв урагана "Ида" в Луизиане достигло двух

В Луизиане спасатели сообщили о второй жертве урагана "Ида". Погиб мужчина, пытавшийся проехать на своем автомобиле по затопленной дороге. Потоки воды оказались слишком бурными, и в итоге водитель утонул.

"Ида" свирепствует над штатом уже не первый день. Разрушено несколько зданий, блокировано движение по ряду трасс, полностью без света остались несколько городов. Очевидцы сообщают о том, что в разрушенных районах участились случаи мародерства. Люди уносят из магазинов все, что могут и полиция пока не предпринимает никаких мер. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.