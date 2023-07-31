Круизный лайнер Astoria Grande с гражданами РФ на борту покинул порт Батуми

Круизный лайнер Astoria Grande с российскими туристами на борту покинул порт Батуми. Как сообщают местные издания, его тоже провожали протестующие.

Отмечается. что столкновений с полицией не было. Ранее сообщалось, что заход судна в порт сопровождался акцией протеста. Ее участники пытались прорвать заграждения. После этого нарушителей порядка начали задерживать правоохранители. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

