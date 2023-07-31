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31 июля, 17:30

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Число эвакуированных жителей Пекина из-за тайфуна уже превысило 52 тыс

Число эвакуированных жителей Пекина из-за тайфуна уже превысило 52 тыс

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Число эвакуированных жителей Пекина уже превысило 52 тысячи. Люди вынуждены покидать свои дома из-за рекордных ливней, вызванных тайфуном "Доксури".

Утром 31 июля аэропорты Пекина отменили более 180 рейсов. Движение на сотнях дорог столицы прервано. Остановлено более четырех тысяч строек.

Тайфун уже нанес ущерб Китаю почти на 500 миллионов долларов. Речь идет о разрушенных зданиях и уничтоженном урожае на полях. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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