Протесты не утихают в Нигере. Несколько дней назад там произошел военный переворот, а накануне демонстранты окружили посольство Франции.

Протестующие сорвали с фасада здания табличку с французским флагом и повесили вместо нее флаги Нигера и России.

Действия протестующих резко осудили в Париже. Президент Франции Эммануэль Макрон пригрозил Нигеру ответом в случае нападения на французских граждан. Совбез ООН призвал участников переворота освободить свергнутого президента страны и взять под защиту членов его семьи. Однако протестующие пока не идут на уступки. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.