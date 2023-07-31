Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07:15

В мире

Макрон пригрозил Нигеру ответом в случае нападения на французских граждан

Макрон пригрозил Нигеру ответом в случае нападения на французских граждан

Демонстранты в Амстердаме потребовали прекратить поставки оружия на Украину

Новости часа: в ООН прокомментировали атаку БПЛА по "Москве-Сити"

Новости часа: число раненых при обстреле Донецка увеличилось до двух

Рост заражений лихорадкой денге зарегистрировали в Таиланде

Лихорадку денге зарегистрировали в нескольких провинциях Таиланда

Новости мира: 200 тыс человек в США остались без электричества из-за грозы

Лесной пожар в турецком Кемере удалось взять под контроль

В Лос-Анджелесе полицейское преследование закончилось серией аварий

Новости мира: взрыв природного газа произошел в китайской провинции Хэбэй

Протесты не утихают в Нигере. Несколько дней назад там произошел военный переворот, а накануне демонстранты окружили посольство Франции.

Протестующие сорвали с фасада здания табличку с французским флагом и повесили вместо нее флаги Нигера и России.

Действия протестующих резко осудили в Париже. Президент Франции Эммануэль Макрон пригрозил Нигеру ответом в случае нападения на французских граждан. Совбез ООН призвал участников переворота освободить свергнутого президента страны и взять под защиту членов его семьи. Однако протестующие пока не идут на уступки. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
за рубежомвидеоАнастасия Бородина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика