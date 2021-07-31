Полиция в Париже разгоняет слезоточивым газом акцию против санитарных пропусков

В Париже полиция разгоняет слезоточивым газом акцию против санитарных пропусков. Толпа начала провоцировать правоохранителей. Манифестанты скандируют: "Свободу!", освистывают полицию и кидают в нее бутылки.

Санитарные пропуска начнут действовать с 9 августа. В них будут располагаться данные о вакцинации или отрицательном результате теста на COVID-19. Без этого документа не пустят в бары, рестораны, поезда дальнего следования и самолеты. В стране вводится обязательная вакцинация для всех сотрудников больниц и домов престарелых. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

