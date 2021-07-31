Россиян спросили о готовности отказаться от поездки в Турцию из-за пожара

Число погибших из-за природных пожаров в Турции выросло до 6-ти. Местный телеканал сегодня сообщил о гибели двоих рабочих, которые управляли бульдозером. Полыхающие турецкие курорты объявлены в стране зоной бедствия.

С огнем там борются с 28 июля, но до сих пор полностью победить его не удается в нескольких провинциях. Ростуризм уже попросил россиян, которые собрались в Турцию, внимательнее следить за ситуацией и быть на связи с туроператорами. Есть ли те, кто уже отказался от поездки и можно ли рассчитывать на компенсацию за сорванных отдых – в эфире телеканала Москва 24.

