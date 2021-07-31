Ростуризм попросил к тех, кто собирается на отдых в Турцию, следить за обстановкой на куро

Еще два человека погибли во время тушения природных пожаров в Турции. Об этом сообщает местный телеканал. По его данным, это рабочие, которые управляли бульдозером. Ранее говорилось о четырех жертвах.

С огнем в стране борются с 28 июля. В Ростуризме попросили россиян, которые собираются в Турцию, следить за обстановкой на курортах. А тем, кто уже находится на отдыхе в этих регионах – следовать указаниям властей и, по возможности, не покидать отели. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

