Эксперты рассказали, отказываются ли россияне от отдыха в Турции из-за пожаров

Полыхающие турецкие курорты объявлены в стране зоной бедствия. С природными пожарами там борются с 28 июля, но до сих пор полностью победить пламя не удается в нескольких провинциях. В некоторых городах пришлось эвакуировать жителей и туристов.

Ростуризм уже попросил россиян, которые собрались в Турцию, внимательнее следить за ситуацией и быть на связи с туроператорами. Есть ли те, кто уже отказался от поездки и можно ли рассчитывать на компенсацию за сорванный отдых? Ответы на эти и другие вопросы – в эфире телеканала Москва 24.

