Протестующие на севере Косова сербы развернули 250-метровый национальный флаг

Сербы вновь собираются с протестами на севере Косова. Перед зданием муниципалитета собрались более тысячи человек. Во время своего шествия они развернули 250-метровый национальный флаг.

Как сообщает местный информационный портал, это рекордное число граждан, которые когда-либо принимали участие в акции протеста. Они требуют специальную полицию и избранных на официальные посты этнических албанцев покинуть север Косова. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.