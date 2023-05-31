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Протестующие на севере Косова сербы развернули 250-метровый национальный флаг

Протестующие на севере Косова сербы развернули 250-метровый национальный флаг

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Сербы вновь собираются с протестами на севере Косова. Перед зданием муниципалитета собрались более тысячи человек. Во время своего шествия они развернули 250-метровый национальный флаг.

Как сообщает местный информационный портал, это рекордное число граждан, которые когда-либо принимали участие в акции протеста. Они требуют специальную полицию и избранных на официальные посты этнических албанцев покинуть север Косова. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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