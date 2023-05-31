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Новости мира: сотрудники парижского Диснейленда начали забастовку

Новости мира: сотрудники парижского Диснейленда начали забастовку

В Румынии началось наводнение после сильных ливней

Россия оказывает поддержку Сербии в урегулировании косовского кризиса – посол РФ

Новости часа: в центре Москвы ожидаются заторы до 8 баллов вечером 30 мая

Пожар начался на складе в северном пригороде Парижа

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Сербы стали собираться на севере Косова – СМИ

Несколько сотен работников парижского Диснейленда не вышли на работу. На главной аллее со свистками и флагами профцентра они появились в знак протеста. Организатор акции – французский профсоюз "Всеобщая конфедерация труда". Аниматоры, работники гостиниц и ресторанов, охранники и операторы аттракционов требуют увеличить содержание на 200 евро и улучшить условия труда.

На юг Пакистана обрушились грозы с сильными ливнями и огромным градом. Минимум 7 человек погибли, 15 получили ранения, пишут местные СМИ. Под ударом стихии оказалась значительная часть сельскохозяйственных земель.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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