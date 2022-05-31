Археологи нашли под Каиром 250 саркофагов Позднего царства

250 саркофагов Позднего царства нашли в некрополе под Каиром. В одном из них, предположительно, находятся фрагменты "Книги мертвых". Все находки отправили на экспертизу.

На древнем кладбище археологи работают с 2018 года. Ранее там обнаружили саркофаг возрастом более 4 000 лет, который принадлежал высокопоставленному чиновнику из пятой династии фараонов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.