Власти Солсбери решили продать дом Скрипалей

В Солсбери выставили на продажу дом Скрипалей. Это тот самый дом, где владельцев – бывшего офицера ГРУ и его дочь – нашли без сознания весной 2018 года.

В доме четыре комнаты. Купить его разрешено только местным жителям.

The Daily Telegraph уточняет, что дом продадут по частям. Известно также, что четверть вырученных средств перечислят властям Солсбери. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

