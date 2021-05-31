Пхукет может открыться для вакцинированных от COVID-19 туристов с 1 июля

18:15
Пхукет могут открыть для туристов с прививкой, начиная с 1 июля, если к этому времени вакцинируют 70% населения острова и количество ежедневных новых случаев коронавируса будет минимальным. Об этом рассказал генконсул России Владимир Соснов.
Сейчас, по его словам, на Пхукете число новых случаев в сутки – одно из самых низких на территории Таиланда. Что касается вакцинации, то сейчас первую дозу получили около 200 тысяч жителей. Поэтому к 1 июля вполне могут успеть выполнить поставленный план.
Однако это не означает, что россияне смогут въезжать на Пхукет без карантина. Потому что российские препараты от коронавируса еще не зарегистрированы в Таиланде. "Спутник V", например, только проходит эту процедуру. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.
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