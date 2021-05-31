Тунис отменит ПЦР-тесты для вакцинированных туристов с 1 июня

В рубрике "Откройте, ковид" телезрителям рассказывают последние новости о распространении коронавируса в мире.

Тунис с 1 июня отменяет требование об отрицательных ПЦР-тестах для привитых от коронавируса. В списке одобренных вакцин в том числе российский "Спутник V", об этом сообщает Национальный офис по туризму страны. Также в качестве гарантии подойдут справки о том, что человек уже перенес коронавирус.

Более 50 процентов жителей Германии сделали прививку от коронавируса. Полностью вакцинированы около 18 процентов. Об этом сообщил глава Минздрава в Twitter. Привить 90 процентов желающих планируют до середины июля. Кампания началась в стране в конце декабря. Сейчас используют препараты четырех производителей. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.