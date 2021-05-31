Американский ученый предупредил об угрозе COVID-26 и COVID-32

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В рубрике "Откройте, ковид" телезрителям рассказывают последние новости о распространении коронавируса в мире.
Американский ученый заявил, что миру угрожают два новых типа коронавируса – COVID-26 и COVID-32. Очередная пандемия будет неминуема, если сейчас не разобраться, откуда взялся COVID-19. Расследование он предлагает проводить в Ухане. Пока экспертам ВОЗ, которые ведут разбирательство, ничего выяснить не удалось. Американский ученый заявил, что без сотрудничества со стороны Китая это и невозможно, поэтому надо использовать все рычаги давления.
В Чехии после практически полугодового перерыва возобновляют работу рестораны, бары и кафе. С 31 мая они могут обслуживать посетителей в залах, а не только на веранде и на вынос. За столиками, максимум, по четыре человека. Ограничения не касаются более многочисленных семей. Кроме того, с собой нужно иметь отрицательный тест на коронавирус, либо справку о полном цикле вакцинации. Эпидситуация в стране улучшается. Но по словам вирусологов, теперь Чехии грозит "индийским" штамм коронавируса. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.
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